Pague Menos vai realizar testes rápidos para Covid-19 em Goiânia

A Pague Menos, primeira rede de farmácias a estar presente nos 26 estados e no Distrito Federal, está ampliando a realização de testes rápidos de Covid-19 para mais quatro cidades, além de Fortaleza e São Paulo, que já oferecem o procedimento. A partir do dia 15/05, os testes também acontecem em Salvador, Goiânia, Belo Horizonte e Uberlândia. No fim do mês de maio, há a previsão do início dos testes nas cidades de Imperatriz (MA) e Petrolina (PE). Em todas as cidades, o exame só é feito mediante agendamento prévio, por meio do telefone 0800 022 8282.

O cliente pode optar por fazer o teste em seu carro, no estacionamento da farmácia em um sistema drive-thru, ou no consultório farmacêutico – equipado para garantir completa segurança a todos os envolvidos no procedimento, além dos demais clientes e colaboradores da Pague Menos. Uma entrevista prévia será feita com os interessados para saber sobre o tempo de aparecimento dos sintomas, informar local, data e hora da aplicação do exame, além dos procedimentos de segurança. Com o aumento da demanda, a rede também ampliou os canais de atendimento para garantir eficiência e maior agilidade no atendimento.

Como não se trata de um autoteste, o paciente sempre contará com a assistência de um profissional farmacêutico no local, que segue estritamente as determinações da Anvisa. O resultado do laudo, atestado por clínicas especializadas e notificado ao Ministério da Saúde, sai dentro de 30 minutos e será compartilhado no e-mail do paciente.

O valor do teste será de R$199,00 em todas as cidades, com exceção da capital do Ceará, onde o preço é de R$ 193,00, caso seja feito nas farmácias, ou R$ 273,00, quando for solicitada a realização em domicílio, opção exclusiva para essa cidade.

Exame detecta anticorpos no paciente: o teste identifica a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são produzidos pelas células de defesa pelo corpo humano contra a Covid-19 após o contato com vírus, por meio da coleta de uma gota de sangue. Os anticorpos podem ser detectados com melhor sensibilidade após o 7º dia de início dos principais sintomas, que são febre, tosse e dificuldade para respirar, de acordo com as indicações do Ministério da Saúde.

As unidades da Pague Menos com disponibilidade para os testes de Covid-19 são:

Goiânia (a partir do dia 15)

Av. 136, 41 QD. 49 LT.1, Setor Marista

Av. T-9, 1174 LT12 ESQ.C/A T-2, Setor Bueno 2