Sabrina Garcez (PSD) apresenta quatro propostas para Subcomissão de Desenvolvimento Econômico 

Nesta terça-feira, 12, na Câmara Municipal de Goiânia, vereadores reuniram-se para a primeira reunião da Subcomissão de Desenvolvimento Econômico. A discussão estava adiada por causa da pandemia do coronavírus Covid-19, mas já com novo calendário, as próximas serão realizadas nos dias 19/05, 26/05, 02/06, 09/06 e 16/06. A subcomissão é composta pelos vereadores Sabrina Garcez (PSD), Priscilla Tejota (PSD), Tatiana Lemos (PCdoB), Paulo Daher (PMN), Oséias Varão (PP), Dr Gian (MDB) e Anderson Sales (DEM).

As propostas de Sabrina consistem na descentralização dos Polos Mistos de Desenvolvimento econômico pela cidade, em especialmente na região Noroeste; Além disso, para esta região, há a sugestão do prolongamento da avenida Goiás Norte e a utilização da Avenida Mangalô como polo comercial. Também foi apresentado a implantação de um raio de impedimento para a construção de novas escolas, em regiões que já possuem um número elevado de colégios, para que o problema de trânsito excessivo seja controlado; e a retirada da necessidade de Estudo de Impacto de Trânsito e de Vinhaça para as escolas e supermercados de pequeno e médio porte, para que assim haja incentivo no setor produtivo.

Agora, as propostas serão estudadas pela equipe técnica da empresa que prestará assessoria para a Câmara Municipal acerca do Plano Diretor, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste.