Boletim | Goiás registra 1.423 casos de coronavírus e 64 mortes

Nesta quinta-feira, 14, com as atualizações dos boletins epidemiológicos das prefeitura do Estado de Goiás, os casos confirmados de Covid-19 subiram para 1.423. A SES já descartou 4.469 casos da doença.

A SES confirmou que há 64 óbitos e 30 óbitos suspeitos em investigação. Até o momento, 148 óbitos foram descartados.

No Brasil

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 13, novos números sobre a pandemia do novo coronavírus (covid-19) no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 188.974 casos confirmados da doença e 13.149 mortes foram registradas.