Nota | Engrenagem

A intensão do engenheiro eletricista Jovanilson Freitas, se ganhar a eleição para presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Crea Goiás, a realiza-se dia 3 de junho próximo, é tornar a autarquia parceira nas discussões do mercado de trabalho, ações e representações junto às empresas de engenharia na manutenção dos postos de emprego. Outra ação da sua gestão será priorizar os recursos tecnológicos e disponibilizá-los aos profissionais e formar e capacitar com conhecimentos os colaboradores no atendimento que prestam ao segmento.

