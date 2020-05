Caiado firma parceria com rede privada para montar leitos de UTI em Porangatu

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta terça-feira, 19, parceria com a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) para montar 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Porangatu, no norte goiano. O governador se reuniu por videoconferência com integrantes da associação que, inclusive, se prontificaram a apresentar um plano emergencial para transformar o Hospital de Porangatu em referência no Estado. “Boa notícia para o Norte Goiano e Vale do Araguaia”, comemorou, observando que fez convênio com a prefeitura da cidade para atendimento aos pacientes da Covid-19 na unidade hospitalar.

Outro acordo citado por Caiado foi feito com a UniEvangélica, que se comprometeu a enviar equipe para capacitar pessoalmente os profissionais que vão atuar no hospital. O projeto a ser colocado em prática terá a coordenação direta do governador.

No último domingo, Caiado fez um apelo aos hospitais privados de Goiás e foi atendido pela Associação. O objetivo de atender com dignidade as pessoas em busca de tratamento contra o coronavírus e salvar vidas tem norteado todas as ações do governador. “Um paciente tem ainda mais chances de sobreviver se não for jogado dentro de uma ambulância para percorrer centenas de quilômetros em busca de um atendimento médico”, afirmou.

O processo de preparação do hospital terá a participação também da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio). Participaram da reunião virtual que definiu essa ação conjunta o presidente da Ahpaceg, Haikal Helou; os médicos Luiz Rassi, Ernei de Oliveira Pina, Jamil Calif e Paulo César Veiga Jardim, representantes da Ahpaceg; o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino e o deputado federal Zacharias Calil.