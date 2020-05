Plataforma de soluções habitacionais lança campanha para facilitar a compra de imóveis em todo o país

Em meio à crise global do coronavírus (COVID-19), a MRV – plataforma líder de soluções habitacionais no Brasil –, tem adotado algumas medidas para ajudar o consumidor a realizar seu sonho da casa própria. Até o fim de maio, a empresa oferece condições únicas de compra para diversos imóveis, espalhados por todo o país. Além do benefício da postergação da Caixa Econômica Federal de 180 dias para o início do pagamento das parcelas, a MRV oferece descontos exclusivos de até R$ 20 mil e seguro bonificado. Todo o processo da compra é feito sem que o cliente precise sair de casa, de forma totalmente online, através da plataforma digital da empresa.

Em Goiás, participam da campanha sete empreendimentos situados em Goiânia e Anápolis. Na capital, é possível encontrar opções de apartamentos já prontos para morar como no Gran Royalle, no Setor Morada do Sol, e o Gran Splendore, no Jardim Imperial; e outros em construção, mas já em fase de conclusão, como o Gran Laguna e o Gran Vitta, na região do Parque Tremendão; e o Gran Canaria, também em construção no Parque Tremendão. Já na cidade de Anápolis integram a campanha dois empreendimentos em fase de construção, o Arcos do Cerrado, na Vila Jaiara e o Arcos da Serra, no Jardim Alexandrina.

Dado o cenário atual de inseguranças econômicas mundo afora, a empresa entende que seu papel de agente transformador para a realização de sonhos é, mais do que nunca, de extrema importância. “Ter seu próprio lar e conseguir ficar em casa é questão de saúde pública. Entendemos que é nossa função oferecer as melhores condições para que os brasileiros possam realizar seu sonho da casa própria nesse momento, e esse é o objetivo da campanha Compra Certa MRV”, diz Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Novos Negócios da MRV.

A campanha valoriza os produtos da MRV que possuem certos diferenciais, como varanda, área privativa, lazer completo e equipado, energia solar fotovoltaica, paisagismo no entorno do empreendimento. Várias das unidades em promoção contam com o selo Vem Morar, uma parceria de entidades do setor da construção civil com a Caixa Econômica Federal para garantir a oferta de benefícios ao comprador. Os interessados em conhecer os empreendimentos podem acessar a plataforma digital de vendas através do site www.mrv.com.br ou através do Whatsapp (31) 9900 – 9000.