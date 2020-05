Post do bem

Para estimular uma corrente do bem nestes tempos de pandemia, o Grupo Marajoara acaba de lançar a campanha #Postdobem. A iniciativa foi lançada no portal e redes sociais da marca, no último dia 18, quando é comemorado o Dia Mundial da Boa Vontade. A empresa, uma das líderes no mercado brasileiro de leite longa vida e laticínios, irá doar um litro de leite para cada post nos stories do Instagram com uma receita que tenha usado algum produto da marca.

As postagens deverão marcar o perfil @marajoaralaticinios e contar com a imagem do prato e do item usado no preparo. O que for arrecadado será doado a famílias que estão em dificuldades diante da pandemia do Covid-19. Haverá no portal da Marajoara uma página para a indicação de instituições que auxiliam essas famílias carentes.

Além da campanha, a companhia seguirá com a doação de dez mil litros de leite, que já faz regularmente a mais de 30 entidades assistenciais.