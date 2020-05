Aplicativo de transporte oferece viagens gratuitas para doadores de sangue do Hemocentro em Goiânia

Teve início nessa quarta-feira, 20 maio, e vai até o dia 16 de junho, a campanha “Saia de Casa só se for para fazer o bem” promovida pela Associação Brasileira de Talassemia (Abrasta), Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), Cabify e Credicard. A ação é nacional e já passou por várias cidades com a proposta de facilitar a ida dos doadores até os hemocentros públicos e, assim, ajudar na manutenção dos estoques de sangue durante a pandemia da Covid-19.

Em Goiânia, os doadores devem utilizar o cupom de desconto “DOECREDICARD”, que liberará viagens totalmente gratuitas para que doadores que estejam na capital do Estado, façam o trajeto de ida e volta até o Hemocentro Coordenador Estadual Nion Albernaz, localizado na Av. Anhanguera, no setor Coimbra. A unidade funciona de segunda de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. O desconto é válido apenas para pagamentos utilizando cartão de crédito.

A diretora-geral da Hemorrede Pública de Goiás, Denyse Goulart, orienta para que os doadores façam o agendamento da doação no Hemocentro previamente pelo site: agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457, e que não deixem usar máscara para ir até o banco de sangue. “O agendamento é uma medida para evitar aglomerações, como ação de segurança para o doador diante da pandemia Covid-19”, ressalta Denyse. Além disso, com o agendamento é possível dar agilidade ao atendimento, no entanto, nenhum doador é impedido de doar por falta de agendamento.

Segundo a diretora, esse tipo de parceria reafirma o compromisso social das empresas com a saúde pública no país. “Estamos vivendo um momento difícil, que muitas pessoas estão com medo de sair de casa, e outras que estão com dificuldades financeiras para fazer esse deslocamento. Essa ação possibilitará que essas pessoas possam vir ao Hemocentro fazer sua doação sem qualquer custo”, afirma Denyse.

Veja como ativar a promoção:

No aplicativo da Cabify, selecione a opção “Cupom de Desconto”

Insira o código DOECREDICARD e confirme Solicite a viagem para o Hemocentro de Goiás Agora é só chegar e doar!

*O código é válido para duas viagens tendo o Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás como destino e partindo de outro endereço em Goiânia.