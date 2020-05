 OVG lança campanha para arrecadar agasalhos

O Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), lançou nesta terça-feira, 26, a Campanha do Agasalho 2020. Com o tema “Aquecendo Vidas”, a campanha tem como objetivo engajar a sociedade para promover um inverno mais solidário. As roupas de frio serão destinadas a pessoas em situação de rua, entidades sociais cadastradas e municípios do Estado de Goiás.

“Hoje estamos iniciando a campanha Aquecendo Vidas. O que queremos é levar esse acolhimento para as famílias mais fragilizadas, especialmente neste ano que estamos vivendo uma pandemia. Muitas pessoas estão sem condições financeiras de comprar até alimentos, então nosso cuidado com elas deve ser ainda maior”, reforça a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, primeira-dama Gracinha Caiado.

Além da arrecadação de agasalhos, a OVG comprou 40 mil cobertores novos para distribuir neste inverno. Na tarde de hoje já serão entregues 1.500 novos cobertores para os moradores da Comunidade Terra do Sul, assentamento que fica na região do Aterro Sanitário de Aparecida de Goiânia. “A entrega será feita em todo o Estado, mas vamos iniciar pelos que registram as menores temperaturas e em cidades com o maior número de pessoas vulneráveis”, explica a diretora-geral da Organização, Adryanna Melo Caiado.

Pontos de arrecadação Campanha do Agasalho 2020

As doações de agasalhos podem ser feitas entre os dias 26 de maio e 10 de junho, em oito pontos de coleta em Goiânia:

OVG – Rua T-13, Setor Bueno (Drive Thru)

Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Rua 82, nº 400, Centro (Drive Thru)

Corpo de Bombeiros – Av. C-206 com C-198 – Jardim América (Drive Thru)

Detran – Avenida Engenheiro Atílio Correia Lima, s/n – Cidade Jardim (Drive Thru)

Hiper Moreira – Av. Perimetral, 2982 – Coimbra

Record TV – Rua T-30, nº 1302, Setor Bueno

Saneago – Av. Fued José Sebba, nº 1245 – Jardim Goiás

Shopping Bougainville (estacionamento) – Rua 9, nº 1855 – Setor Marista