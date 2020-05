Goiás passará a exportar carne bovina para a Tailândia

O Estado de Goiás passará a exportar carne bovina com osso, carne desossada e miúdos comestíveis para a Tailândia. Ao todo, cinco plantas brasileiras foram habilitadas, de acordo com anúncio feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Em Goiás, foi habilitada a planta industrial do Frigorífico Minerva, instalada em Palmeiras de Goiás. As outras plantas industriais são da JBS e do Marfrig localizadas nos Estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

As negociações entre os dois países começaram ainda em 2015. Trata-se de um mercado de carne com potencial de até US$ 100 milhões nos próximos anos, conforme avaliou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério, Orlando Leite Ribeiro. Em 2019, o país importou de todo o mundo cerca de US$ 90 milhões em carne bovina. A Austrália participou da metade desse valor, já que os dois países possuem acordo de livre comércio. Além da carne, recentemente foi anunciada a abertura do mercado tailandês para produtos lácteos do Brasil.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Antônio Carlos de Souza Lima Neto, atribui a aprovação do país asiático à qualidade do produto e aos rígidos controles de sanidade de rebanho brasileiro, em especial ao goiano. “A agropecuária goiana é destaque nacional e impulsiona a economia do Estado, o que reflete no desempenho nacional. Trabalhamos diariamente para garantir que nosso rebanho seja referência em sanidade e a aprovação dos países reforça que estamos no caminho certo”.