Senador Vanderlan prega união entre Poderes

Durante a sessão virtual do Senado Federal desta terça-feira (26), o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), mais uma vez, defendeu a paz entre Executivo, Legislativo e Judiciário. O parlamentar também parabenizou os líderes do Senado, Davi Alcolumbre e da Câmara, Rodrigo Maia, pela condução dos trabalhos visando a boa convivência entre as Instituições.

“Desde o início dessa crise, sempre dizia que o problema do nosso país, no momento, é a pandemia, mas é também uma questão política. Mas hoje eu quero parabenizar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por seu pronunciamento, e também ao presidente Davi, que vem conduzindo esse momento tão difícil com muito equilíbrio, sensatez e que vem promovendo a abertura de diálogo entre os poderes. E, com tudo isso, já estou vendo mudanças e torço para que elas venham para ficar. O dólar despencando, a bolsa subindo e isso nos deixa, realmente, muito otimistas” disse Vanderlan.

O senador também falou sobre a conversa que teve, nesta terça-feira (26), com a ministra da agricultura onde apresentou suas preocupações em relação ao desabastecimento do País nesse período de pandemia. “Hoje tive uma reunião virtual com a ministra Tereza Cristina e com representantes do setor de biocombustíveis que estão muito preocupados com a questão da soja e ela, daquela forma sensata, demonstrou tranquilidade e pediu calma a todos porque acredita que o dólar vai entrar nos eixos. Então, eu estou vendo com muito otimismo tudo isso, principalmente porque está havendo diálogo e equilíbrio”, ponderou.

Leito de hospitais privados – O Plenário aprovou substitutivo ao PL 2.324/2020, que obriga hospitais privados a ceder leitos desocupados para tratar pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com covid-19 ou síndrome aguda respiratória grave. A matéria segue, agora, para a Câmara dos Deputados.

O senador Vanderlan Cardoso foi favorável ao projeto e elogiou a iniciativa. “Penso que se esse projeto tivesse sido discutido logo no início, não teríamos, hoje, a imprensa anunciando falta de leitos em hospitais. Também não haveria a necessidade de construir tantos hospitais de campanha caríssimos. Temos muitos leitos de UTIs de hospitais particulares, da iniciativa privada, que pode ser usado através de parcerias com o poder público. Então, parabéns por esse projeto e eu tenho certeza que vai haver um entendimento e que vai se chegar em um preço justo a ser pago nesses leitos de UTI que estão ociosos”, disse.