10 dicas para economizar energia elétrica durante o período de isolamento social

Estudo realizado para a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), em maio de 2019, apontou que 87% dos brasileiros consideram que a energia elétrica é cara ou muito cara. Em tempo de pandemia, com isolamento social e as pessoas ficando mais tempo em casa, há uma tendência de aumento no consumo de energia elétrica – e sem a adoção de uma fonte alternativa de energia, como a solar, não há como se livrar da incômoda conta de luz mensal.

Apesar de uma boa hidrografia para geração de energia hidroelétrica, o Brasil enfrenta problemas para garantir a geração de energia, como explica Marcela Leão Domiciano, coordenadora do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Pitágoras de Goiânia. “O Brasil é um país privilegiado em potencial hídrico, com rios caudalosos que compõem grandes bacias hidrográficas, o que favorece a produção de energia elétrica no país. No entanto, ainda assim não conseguimos nos afastar da ideia de um possível colapso energético. Por isso, é importante termos consciência no consumo de enegia”.

Para utilizar a energia de maneira consciente, que ajude o meio ambiente, e ainda economizar na conta de luz, Marcela Leão Domiciano aponta 10 dicas:

Entender a potência do aparelho

Algumas pessoas compram aparelhos ou equipamentos por impulso ou por recomendação do vendedor. Elas têm em casa a melhor fritadeira elétrica, a chapinha mais quente, o chuveiro com maior vazão, por exemplo. Muitas vezes, essa potência toda não se justifica. Entenda e dimensione sua potência para o uso adequado, para não gastar muita energia com a finalidade de fazer o aparelho funcionar.

Geladeira e fogão próximos não combinam

Esses dois equipamentos próximos podem interferir no consumo de energia um do outro, devido às diferenças de temperatura. Um exige mais “força” do outro e o consumo aumenta sem necessidade. Procure posicioná-los em locais distantes para garantir o funcionamento adequado.

Mantenha o filtro do ar-condicionado limpo

Durante o dia, procure usar o ar-condicionado em apenas um cômodo da casa. Assim, todos podem estar juntos e se refrescarem. Mas, tenha sempre o filtro do ar-condicionado limpo, isso evita que o temporizador seja acionado várias vezes para manter a temperatura.

Prefira os ventiladores

Eles são mais econômicos. O ventilador pode consumir até 80% a menos em potência (watts) do que um ar-condicionado de 7.500 BTUs ou 2.197 watts. Se possível, dê preferência a esse equipamento.

Mantenha a geladeira fechada

Procure ser rápido e preciso na utilização na escolha dos alimentos armazenados na geladeira. Parece básico, mas muita gente ainda abre a porta e ficam observando por minutos, desnecessariamente. Neste período todo em que a geladeira fica aberta, o ar gelado que mantem a temperatura adequada acaba saindo. Então, os sensores indicam que precisa ligar o motor para gelar tudo de novo. Se não vai retirar nada, mantenha geladeira fechada.

Verifique as borrachas da porta da geladeira

Em algumas residências, a geladeira é o aparelho doméstico que tem o custo mais alto de utilização, por isso mais uma dica: verifique a borracha de vedação da porta da geladeira. Essas borrachas em estado ruim fazem o motor ligar mais vezes para manter a temperatura e o consumo pode representar até 30% da conta de energia.

Dê preferência por aparelhos certificados PROCEL

Até algumas marcas de carros já possuem o selo PROCEL, os que possuem a categorização por letras. Os selos com classificação “A”, são considerados mais eficientes, ajudam o meio-ambiente e o bolso do consumidor.

Não demore no chuveiro

Se vai demorar no banho, escolha um chuveiro de potência menor. Lembre-se que não temos energia para todos e alguém lá na ponta pode ficar sem.

Evite “gambiarras” elétricas

Avalie se as ligações dos eletrodomésticos estão corretas e se o fio não está derretendo. Se um fio está esquentando, ele consome energia. Não ligue 2, 3 ou 4 aparelhos em um benjamin (ou T) na mesma tomada, isso também produz efeito joule (quando a energia elétrica se transforma em energia térmica, ou seja, calor), consome energia e aumenta a possibilidade de incêndios.

Evite Stand-by

Os aparelhos, quando ficam em stand-by, também consomem energia. Essa ação pode representar até 12% do consumo total do aparelho. Se não utiliza o aparelho com tanta frequência, tire-o da tomada e o gasto de energia cairá.