Governador libera R$ 18 milhões em linha de crédito para empresários do transporte escolar

Na manhã desta segunda-feira, 1º de junho, ao assinar a liberação de uma nova linha de crédito do Governo Estadual, destinada aos empresários do transporte escolar, Caiado destacou a atuação da Assembleia Legislativa e garantiu que, em sua administração, as soluções serão construídas coletivamente. “É muito importante ter, como nós temos hoje, uma Assembleia com a responsabilidade de fazer com que o Estado de Goiás atravesse essa pandemia”, ressaltou.

A nova linha de crédito do Governo de Goiás vai liberar R$18 milhões, por meio do programa Goiás Empreendedor, para o atendimento de dois mil empresários que trabalham com vans e ônibus escolares. Serão disponibilizados R$ 9 mil para cada operação, divididos em três parcelas mensais de R$ 3 mil, com 12 meses de carência e 48 meses no total para pagamento, a juros de 0.8% ao mês. “Esse empréstimo é a maneira de dizer a cada um de vocês o quanto é importante para mim ter uma SIC [Secretaria de Indústria e Comércio] que tem agilidade, ter uma Assembleia Legislativa que resolve o problema, que traz soluções”, afirmou Caiado.