Embaixada Americana e edtech abrem plataforma de graça para professores

Em prol de ajudar os professores da educação básica a realizarem suas aulas, o Escritório de Ensino de Língua Inglesa (RELO) da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos e a ChatClass, edtech que democratiza o ensino de Inglês com o uso de uma Inteligência Artificial no WhatsApp, liberaram de forma gratuita a plataforma utilizada na Olimpíada de Inglês em 2019, que conta com milhares de atividades pedagógicas. Agora, é possível acessar o “Robô de Ensino no WhatsApp” como uma ótima prática para a Olimpíada de Inglês 2020, que acontecerá no 2º semestre do ano por meio da mesma plataforma e que contará com reconhecimento para professores e alunos de todo o Brasil.

Com a plataforma é possível gerenciar turmas de alunos, acompanhar o progresso individual e controlar a presença. Além disso, ela conta com Inteligência Artificial, que possibilita o envio de atividades de leitura, fala, escuta e escrita, e conta com correções automáticas. A tecnologia é a mesma aplicada na Olimpíada de Inglês, concurso cultural que impactou mais de 100 mil alunos e 6 mil professores de escolas públicas e particulares brasileiras e também foi uma parceria da edtech com o Escritório de Ensino de Língua Inglesa (RELO) da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos.

A plataforma já é utilizada por milhares de educadores em todo o Brasil. Tudo é feito pelo WhatsApp, ou seja, não existe a necessidade de download de outro aplicativo. Os exercícios oferecidos são voltados ao Fundamental 2 e Ensino Médio, e estão alinhados com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com acesso gratuito a quem se interessar.

Segundo a Diretora regional do RELO Office Jennifer Uhler, “Equidade e acesso ao aprendizado de inglês são os focos principais do Escritório de Ensino de Língua Inglesa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Durante a pandemia da COVID-19, a transferência das aulas presenciais para o mundo virtual tem limitado as oportunidades de prática da língua, tanto para alunos quanto para professores. A prática constante é essencial para nos comunicarmos cada vez melhor, e a disponibilização das atividades utilizadas na Olimpíada de Inglês de 2019 são uma oportunidade para a prática através do telefone celular. Isso certamente irá enriquecer as aulas e motivar os alunos para continuarem praticando e aprendendo!” “Queremos que os professores tenham mais agilidade no gerenciamento das aulas. A pandemia do coronavírus acelerou o processo de mudança no ensino e as plataformas digitais entraram de vez na rotina destes profissionais. Nosso objetivo é auxiliá-los em todo esse processo com algo e agregar valor para um ensino de qualidade”, explica o CEO e fundador da ChatClass Jan Krutzinna.

