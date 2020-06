Adoção de animais de estimação é um alerta para o cuidado preventivo de pulgas e carrapatos nos ambientes

Com a extensão da quarentena em algumas cidades do Brasil, muitas pessoas estão buscando nos pets uma companhia para o período de isolamento. Segundo ONGs protetoras de animais, desde abril, houve um aumento de 50% nas procuras por cães e gatos para adoção. Neste cenário, os tutores devem estar atentos a alguns cuidados para garantir o bem-estar deste novo companheiro e adaptá-lo na rotina da casa, como a prevenção de pulgas e carrapatos nos ambientes.

“As pulgas consomem cerca de 15 vezes o seu peso em sangue. Por isso, podem causar anemia, a queda da imunidade, possibilitando a instalação de doenças oportunistas nos animais, como: DAAP, estresse, verminoses, zoonoses e eczemas”, comenta a Bióloga e Especialista em Suporte Técnico da Bayer, Maria Fernanda Zarzuela.

Para que a proteção contra estas pragas seja devidamente eficaz, as pessoas devem conhecer os modos de ação tanto de medicamentos veterinários, como de produtos para o controle destes parasitas no ambiente. “O ciclo de vida das pulgas tem quatro fases: ovo, larva, pupa e adulta. A fase que vemos no animal é apenas a adulta, que representa 5% da infestação. As formas jovens são as 95% restantes e estão nos lugares onde o animal vive”, explica Maria Fernanda.

As pulgas podem ser encontradas dentro das residências em locais abrigados de luz e altas temperaturas: fendas do assoalho de taco, no rodapé e, principalmente, no fundo de tapetes, carpetes e cantos de cama. Em áreas externas elas também são encontradas em canis, ninhos, caminhas de animais e caixas de areia, por exemplo.

Mesmo não sendo fácil a identificação destas pragas no ambiente – por elas serem muito pequenas e imperceptíveis a olho nu – existe outra forma de enxergar a infestação: encontrando as fezes das pulgas. “Podem ser vistas em várias partes do corpo dos pets, como: barriga, dorso, base da orelha e do rabo. A detecção destas pragas também pode ser feita por meio da observação dos animais, verificando o aumento da frequência e intensidade do prurido nas regiões afetadas, perda de pelos, feridas e manchas vermelhas na pele”, completa a bióloga.

Como controlar a infestação no ambiente?

Para eliminar os ovos destes parasitas, a utilização de um aspirador de pó é recomendada em todas as frestas e fendas do piso, estofamentos e tapetes – onde os ovos ficam escondidos. Lembrando que o saco do aspirador de pó deve ser descartado ou higienizado após a utilização para que não ocorram novas infestações.

“Seguindo as recomendações da bula, é importante a aplicação de um inseticida em pó dentro do saco do aspirador para se obter melhores resultados. Para este controle, a Bayer oferece o K-Othrine versão em Pó Deltametrina , o produto já vem pronto para uso, sendo resistente à água e à umidade”, reforça Maria Fernanda.

