Pagamento da rede credenciada ao Ipasgo é antecipado pelo terceiro mês consecutivo

Por determinação do governador Ronaldo Caiado, o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado (Ipasgo) implantou um processo especial de antecipação dos pagamentos das faturas da rede credenciada como forma de reduzir os impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus na área da saúde, em Goiás. Neste mês de junho, as quitações das faturas foram efetuadas, nesta quinta-feira, 4, beneficiando mais de quatro mil profissionais e empresas.

Ao total, foram pagos R$ 106.179.362,66 para os prestadores de serviços. Para os credenciados como pessoa física, os pagamentos somaram R$ 6.086.281,91 referentes às faturas de abril e favoreceram 3.210 profissionais em todo o Estado. Aos cadastrados como pessoa jurídica, que representam 900 empresas de saúde, o valor quitado foi de R$ 100.093.080,75.

O presidente do Ipasgo, Silvio Fernandes, afirma que esta gestão tem atuado, desde o primeiro dia de trabalho, com o objetivo de manter as contas e pagamentos em dia, sempre de forma transparente e com responsabilidade. Desde janeiro do ano passado, os pagamentos da rede credenciada ao Ipasgo, que estavam atrasados há mais de quatro meses devido ao não cumprimento das regras pelo governo anterior, foram quitados e normalizados.

Além disso, seguindo a orientação do Governo de Goiás, as datas de quitação para os credenciados como pessoa física e pessoa jurídica foram unificadas pelo Ipasgo. A medida inédita se iniciou em outubro e imprimiu mais transparência e segurança aos atos do plano de assistência, conforme prevê o Programa de Compliance Público do Estado de Goiás.

Fluxos de pagamento em julho voltam ao cronograma original

Para cumprir as determinações da Controladoria Geral do Estado (CGE), o Ipasgo realiza, neste mês de junho, um processo licitatório para substituir contrato com a empresa GT1 Gestão e Tecnologia, que é alvo de investigação por fraudes e desvios, em operação da Polícia Civil. A licitação, na modalidade pregão eletrônico, prevê a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo e apoio em tecnologia.

Durante o processo de transição dos contratos, entre junho e julho, o Ipasgo terá que realizar uma reorganização emergencial de sua mão de obra, em Goiânia e no interior do Estado. Devido a isto, o plano de assistência informa aos prestadores credenciados que as datas para os pagamentos das faturas, em julho, devem seguir o cronograma original, ou seja, até o dia 30 do mês. Com a reformulação dos quadros de colaboradores, a antecipação das quitações deve ser afetada temporariamente.

Para conferir mais agilidade ao processamento dos pagamentos, o Ipasgo vai antecipar o prazo para o envio das notas fiscais pelo site do órgão. A liberação para os encaminhamentos será aberta nesta sexta-feira, 5 de junho. O plano de assistência orienta os prestadores de serviços, que se atentem aos períodos estabelecidos e enviem os documentos sempre conferindo os dados com cuidado. Esses procedimentos vão auxiliar nos pagamentos e evitar contratempos.