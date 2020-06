Aparecida oferece 52 cursos profissionalizantes gratuitos online

A Prefeitura de Aparecida, através da Secretaria Municipal do Trabalho em parceria com escolas profissionalizantes, oferece 52 cursos de qualificação profissional on-line em diferentes áreas. Os cursos são gratuitos e destinados a toda comunidade. Os interessados devem acessar o site trabalho. aparecida.go.gov.br, escolher o conteúdo de seu interesse e se inscrever.

São oferecidos cursos nas áreas de mecânica automotiva, saúde, beleza, tecnologia, moda, empreendedorismo, segurança do trabalho, administração pública, construção civil e outras. A carga horária de cada um varia de acordo com a modalidade e, caso queira, o aluno pode cursar mais de um ao mesmo tempo.

São oferecidos cursos nas áreas de mecânica automotiva, saúde, beleza, tecnologia, moda, empreendedorismo, segurança do trabalho, administração pública, construção civil e outras. A carga horária de cada um varia de acordo com a modalidade e, caso queira, o aluno pode cursar mais de um ao mesmo tempo.

Ainda de acordo com Márcia Tinoco, a ideia é de que o trabalhador aproveite o período de quarentena devido a pandemia do coronavírus para aprender uma profissão nova, usando parte do tempo em que está em casa. “Muitas pessoas estão afastadas do trabalho ou trabalhando em casa. Nesse momento, elas podem aproveitar também para fazer o curso de sua preferência”, aconselha.