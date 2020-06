Ferramenta auxilia busca por uma vaga no mercado

Foi lançada pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, a plataforma do Sistema Municipal de Empregos (SIME). A ferramenta municipal irá realizar a intermediação entre empregadores e trabalhadores desempregados que buscam recolocação profissional no mercado. Para este processo de recolocação no mercado de trabalho, a secretaria realizou uma parceria com diversas empresas, disponibilizando diariamente vagas permanentes, temporárias, de estágios e para menores aprendizes.

A plataforma do SIME integra o Espaço do Trabalhador de Aparecida que é formado pela Central de Vagas na Avenida Independência no Centro onde os empresários podem disponibilizar as vagas de emprego; a página virtual para a realização de cursos profissionalizantes on-line e presencial (este quando a Pandemia na Saúde passar) e agora a oportunidade do trabalhador cadastrar o currículo na busca de uma vaga no mercado de trabalho por meio de agendamento no site da Prefeitura.

“Nosso objetivo é ampliar as oportunidades dos trabalhadores em conseguir um emprego e do empregador ter uma mão-de-obra qualificada para sua empresa”, sublinhou a secretária de Trabalho, Emprego e Renda de Aparecida, Márcia Tinoco.

Os trabalhadores que quiserem incluir o currículo na plataforma de emprego municipal devem agendar atendimento no endereço eletrônico http://www.aparecida. go.gov.br/servicos/on-line/. Ao acessar o link dos serviços ao Cidadão, o trabalhador entra no Agendamento SAC, onde será encaminhado para a janela da busca de serviços e selecionar o serviço – VAGAS DE EMPREGO NO SISTEMA MUN. DE EMPREGO – SIME, nº 60. Depois ele será direcionado para o agendamento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Cidade Administrativa.

O trabalhador então faz um cadastro digitando os dados pessoais e e-mail, telefone para contato e escolhe a data para a entrevista pessoal no SAC. No dia agendado para atendimento presencial, é preciso trazer comprovante de endereço, Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Habilitação (se possuir), Carteira de Trabalho. No momento será feita uma entrevista onde informarão suas experiências profissionais.

“Havendo vagas disponíveis, o cidadão já receberá uma carta de encaminhamento ao mercado de trabalho para realizar a entrevista de emprego. Caso não encontre uma vaga dentro de seu perfil profissional no dia do cadastramento, o trabalhador poderá agendar consultas semanais no SAC, pois as vagas são atualizadas semanalmente”, destaca Tinoco.