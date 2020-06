Rápidas | Testagem quinzenal para servidores da Saúde e Segurança

A deputada delegada Adriana Accorsi (PT) quer que as Secretarias de Estado da Saúde e da Segurança Pública testem quinzenalmente os servidores para Covid-19. No requerimento, a deputada ressalta que o governo tem de cuidar da vida dos profissionais que estão na linha de frente cuidando da vida dos goianos e lembrou que seis servidores da Saúde e um policial militar morreram em decorrência do coronavírus em Goiás. “Precisamos valorizar e respeitar as trabalhadoras e trabalhadores da Saúde e da Segurança pública e cuidar para que a saúde deles seja preservada.

Vacinação segue até 30 de junho

O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe em todo o País até o dia 30 de junho. O objetivo é alcançar os grupos prioritários que estão abaixo das metas propostas, principalmente de crianças com idade entre 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias e adultos de 55 a 59 anos, puérperas (mulheres pós-parto), professores de escolas públicas e privadas e pessoas com deficiência.

Projeto quer liberar parte das vias para uso exclusivo de bicicletas

Projeto de Lei de autoria do vereador Álvaro da Universo (Patriotas) pede a liberação de via ou parte das vias públicas para uso exclusivo de bicicletas, conhecidas como ciclovias, durante o período de distanciamento social. A medida tem como objetivo diminuir o uso do transporte coletivo em Goiânia. O uso da bicicleta, dessa forma, torna-se mais atrativo e seguro para o transporte dos cidadãos que necessitam trafegar até o seu trabalho nesse período.

Exportação cresce 5,6% em maio

A balança comercial teve superávit de US$ 4,5 bilhões; no ano, saldo é de US$ 16,349 bilhões, com corrente de US$ 154,253 bilhões, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. A balança comercial brasileira registrou crescimento do volume das exportações no mês de maio, apesar do cenário adverso da economia global. O volume exportado, medido pelo índice de quantum, aumentou 5,6% em relação a maio de 2019. No acumulado do ano, o aumento das vendas para o exterior foi de 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Máscaras transparentes

A vereadora Dra. Cristina (PL) apresentou projeto para que, no mínimo, 5% dos funcionários de estabelecimentos que atendem público usem máscaras acessíveis, confeccionadas em material transparente, que possibilite a leitura labial pelos deficientes auditivos, enquanto durar a pandemia de Covid-19. Se aprovado, o projeto estabelece, em caso de descumprimento da lei, multa de até 1 mil UFR-GO e a cassação da licença de funcionamento cassada em caso de reincidência.