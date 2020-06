Aplicativo de transporte prorroga promoção para atender doadores de sangue em Goiânia

Já pensou em ir ao Hemocentro para doar sangue com motorista particular? Neste mês você pode. É que a 99 resolveu fazer parte da campanha Junho Vermelho prorrogando até o próximo dia 30 os descontos para quem for fazer uma doação no Hemocentro de Goiânia. Essa é a segunda etapa da campanha que iniciou em abril e já aconteceu em 16 cidades. Para a diretora-geral da Hemorrede Pública de Goiás, Denyse Goulart, ações como essa incentivam a ida dos doadores até a unidade, visto que muitos dependem do transporte público, e neste momento de pandemia estão receosos de sair de casa. “Recebemos vários doadores na primeira fase da campanha que utilizaram o aplicativo, e acreditamos que essa parceria é uma forma de aproximar ainda mais a população do banco sangue, que precisa sempre de ser abastecido”, afirma.

Denyse orienta para que todos façam o agendamento da doação previamente pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457, e que não deixem usar máscara para ir até o banco de sangue. “O agendamento é uma medida para evitar aglomerações, como ação de segurança para o doador diante da pandemia Covid-19”, ressalta. Além disso, com o agendamento é possível dar agilidade ao atendimento, no entanto, nenhum doador é impedido de doar por não ter marcado o horário.

Para ter acesso ao desconto de R$ 30 em cada trecho percorrido (ida e volta) até o Hemocentro, o doador deve utilizar o cupom “DOESANGUEGYN”.

Doação segura

A Hemorrede Pública de Goiás adotou todos os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) para segurança dos doadores em suas unidades. “Não existe evidência de transmissão de coronavírus por transfusão de sangue, no entanto, o MS orienta para que pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de Covid-19 fiquem impedidas de doar sangue pelo prazo de 14 dias. Para quem foi considerado caso suspeito ou confirmado, o prazo é de 30 dias após a remissão dos sintomas”, esclarece, Denyse. Ela informa ainda que a Hemorrede dispõe de rotinas rigorosas de limpeza e desinfecção dos ambientes, uso de insumos descartáveis, além de treinamentos específicos de todos os servidores das unidades.

Veja como ativar a promoção:

No aplicativo da 99, selecione a opção “Cupom de Desconto”

Insira o código DOESANGUEGYN e confirme

Solicite a viagem para o Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás

Agora é só chegar e doar!

*O código é válido para duas viagens tendo o Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás como destino e partida (ida e volta).