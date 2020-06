Câmara de Goiânia aprova serviço de táxi-lotação

Aprovado em segunda e última votação, por unanimidade, projeto de autoria do vereador Paulo Magalhães (DEM), que autoriza instituir o serviço de táxi- -lotação em Goiânia, como transporte alternativo complementar aos serviços de táxi comum. A matéria segue, agora, para sanção do prefeito Iris Rezende (MDB). A Prefeitura terá o prazo de 120 dias, contados a partir da publicação da lei – depois de sancionada – no Diário Oficial do Município. A tarifa será acessível e definida por ato do Chefe do Executivo municipal.

De acordo com Paulo Magalhães, com a legalização dos aplicativos de mobilidade urbana disponíveis no mercado os taxistas perderam espaço devido à questão do preço e da facilidade de se compartilhar viagens com outros passageiros, o que é mais rentável para o motorista e mais econômico para o passageiro.

“Buscando ajudar os taxistas a ter aumento nas viagens e ainda oferecer um complemento ao transporte público, que muitas vezes é demorado e não oferece a devida segurança ao passageiro, o táxi-lotação é uma alternativa viável não apenas para aqueles que buscam mais comodidade nos deslocamentos, como também para os que querem mais segurança”, justifica o vereador. Atualmente, outros municípios brasileiros já possuem esse serviço, como por exemplo, Caxias do Sul, São Paulo, Imperatriz, Belo Horizonte, Porto Alegre, entre outros.