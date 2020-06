Sebrae oferece mais de 100 cursos gratuitos

O Sebrae oferece mais de 85 cursos a distância gratuitamente, pensados de acordo com a necessidade do empresário e atualizados conforme as inovações no mercado. O EaD é uma pedagogia inovadora onde existe variedade de conteúdo e proporciona economia de tempo e dinheiro.

Educação a distância é uma ferramenta de ensino e capacitação mediada através da tecnologia. Por ser um produto online possibilita ao interessado gerenciar a escolha de data, local e horário para realização do curso que melhor encaixe em sua rotina.

A EaD oferece um leque de cursos e qualificações específicas para pessoas que possuem o tempo corrido e não podem frequentar um curso presencial. O objetivo é transmitir conhecimento através da plataforma online, desta forma, ampliando as experiências no currículo e aumentando as oportunidades no mercado de trabalho. Interessados devem entrar no https:// www.sebrae.com.br/sites/ portalsebrae/cursosonline e se inscrever em um curso por vez.