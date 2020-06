Governo de Goiás cria linha de crédito específica para guias de turismo

O Governo de Goiás, por meio da GoiásFomento e Goiás Turismo, anuncia a criação da linha crédito GF Turismo Microcrédito Orientado Guias de Turismo, que será operacionalizado com recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), repassados pelo Ministério do Turismo. Essa modalidade vai financiar o capital de giro dessa categoria de profissionais em Goiás. Os beneficiados devem estar inscritos e regulares no Sistema Nacional de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) até o dia 31 de março último.

Inicialmente, por determinação do governador Ronaldo Caiado, a GoiásFomento vai disponibilizar R$ 1,4 milhão para esta nova linha de crédito. O valor a ser financiado é de até R$ 8 mil por tomador. Os interessados serão encaminhados ao Sebrae Goiás para receber orientação e capacitação profissional. A linha de crédito GF Turismo Microcrédito Orientado Guias de Turismo terá encargos financeiros de 2,5% ao ano mais INPC. O prazo de pagamento é de até 48 meses, incluindo até 12 meses de carência.

Para pleitear o empréstimo, o guia de turismo não pode ter restrição nos órgãos de proteção ao crédito e deve estar inscrito como Microempreendedor Individual (MEI). Os recursos do financiamento serão liberados em até oito parcelas iguais e consecutivas, durante o período de carência. O tomador de crédito poderá utilizar até 80% de garantia complementar do Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas (Fampe) do Sebrae, que também é operacionalizado pela Agência de Fomento.