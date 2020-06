Lulu Santos direto do Copacabana Palace

Dia 12 de junho, dia dos namorados, tem programação mais que especial no canal de Lulu Santos no YouTube. Ele apresenta uma live especial diretamente do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, com participais especiais de Gabriel O pensador e do Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica. Para a LoveLuluLive no dia dos namorados, os músicos da banda vão tocar separados em suítes do quinto andar. Esta foi a forma também do hotel, cujas festas dos namorados são tradicionais, manter o glamour da data. Só conferir. Dia 12 de junho, 21h30 no www.youtube.com/lulusantosoficial

Relacionado