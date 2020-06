Passeio virtual pela Pinacoteca, em São Paulo

Já que não podemos viajar por conta da pandemia de covid-19, podemos conhecer as mais de 9 mil obras da Pinacoteca, um dos mais belos museus do país. O passeio virtual no museu está disponível em português, inglês e em espanhol. O antigo prédio Liceu de Artes e Ofícios, projetado no final do século XIX, já seria o suficiente para merecer o passeio virtual. No entanto, a Pinacoteca vai bem além e apresenta um belíssimo acervo, que começou com apenas 26 quadros e hoje conta com mais de 9.000 obras de arte. O destaque é a coleção de artistas nacionais, especialmente dos séculos XIX e XX, entre eles: Benedito Calixto, Pedro Alexandrino, Victor Meirelles, Eliseu Visconti, José Ferraz de Almeida Junior e Anita Malfatti. Confira no endereço http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/

