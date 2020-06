Goianos ganham live do dia dos namorados em palco em movimento pela cidade

O romantismo e a solidariedade vão tomar conta das ruas de Goiânia no próximo dia 12 de junho, quando é comemorado o dia dos namorados. A live O Lado Alto da Solidariedade presenteará os corações apaixonados com a apresentação das duplas sertanejas Junior e Thyago e Regis e Túlio, que será transmitida de um palco em movimento que passará por cerca de sete bairros da cidade, direto para o canal do Youtuber Dudu Purcena- Alma Sertaneja. O evento promovido pelo empreendimento Aldeia do Vale Lado Alto acontecerá das 17h às 19h e vai arrecadar alimentos para famílias em vulnerabilidade social por causa da pandemia do novo coronavírus e instituições filantrópicas.

“Entendemos que nesse momento o goianiense está com suas opções de entretenimento limitadas e vamos levar um pouco de diversão nessa data tão simbólica e aproveitar para promover atos de solidariedade”, detalha Paulo Roberto da Costa, sócio diretor da Tropical Urbanismo. Para cada quilo de alimento arrecadado, o empreendimento Aldeia do Vale Lado alto vai doar outro, dobrando a arrecadação. Além de poder assistir da televisão e smartfones, os goianienses poderão contemplar o show das janelas de casas e sacadas dos prédios ou até mesmo acompanhar de carro.

O palco montado em um trio elétrico sairá do Jardim Goiás às 17 horas e seguirá pela rua 56 em direção a 76 e 74 do bairro Alto da Glória. O trajeto segue para Setor Pedro Ludovico cortando a 2ª Radial e em seguida, contorna o Parque Areião no Setor Marista seguindo pela Av. T 11, T 23 e T 10. A última parada será na Praça T 25 no setor bueno.

O espaço on-line ocupado será o canal do Youtuber Dudu Purcena – Alma Sertaneja, que também será responsável pela apresentação da live O Lado Alto da Solidariedade. Compositor e amante de música sertaneja, Dudu é um dos mais importantes divulgadores do estilo nas redes sociais atualmente. Seu canal do Youtube tem 179 mil seguidores e mais de 20 milhões de visualizações. “Estou muito empolgado principalmente porque vamos percorrer ruas de Goiânia, a tão aclamada cidade da música sertaneja, onde muitos seguidores meus, têm vontade de conhecer, mas nunca tiveram oportunidade”, declara Dudu que é natural de Quirinópolis e atualmente reside em Anápolis.

Para dar voz à live solidária, uma das duplas sertanejas convidadas é formada por um tocantinense e um goiano: Junior e Thyago, na estrada juntos desde 2007. Donos de um som divertido e irreverente, no repertório para o dia dos namorados, eles vão misturar clássicos românticos sertanejos com músicas de repertório próprio como “Os Cachorrão de Goiás”, “De Boteco em Boteco” e as canções do DVD “Quintal dos Cachorrão” como “Ursinho e “Cuida Bem de Você”.

Outra dupla a divertir os goianiense ao entardecer do dia 12 será os irmãos mineiros Regis e Túlio, nascidos e criados na cidade de Ituiutaba, cantam profissionalmente de 2009 e apostam em um som mais romântico, inspirados em duplas como Chrystian e Ralf, Chitãozinho e Xororó, Durval e Davi. Em 2012 uma apresentação em rede nacional no reality show The Voice, impulsionou a carreira deles, que atualmente moram em Goiânia e fazem shows por todo Brasil. Em 2015, os irmãos lançaram o segundo EP, gravado em São Paulo-SP, com a música de trabalho “Mudei Por Você”. Em 2017, lançaram um novo Clipe Oficial,com a música “Nossa Batida”.