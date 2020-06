Governo de Goiás investe R$ 1,2 mi em pesquisas contra a Covid-19

O Governo de Goiás, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (Fapeg), divulgou na quarta-feira, 10, 13 selecionados na convocação de projetos de pesquisa e inovação que auxiliem no enfrentamento da pandemia do coronavírus. A iniciativa foi realizada em parceria com as secretarias estaduais de Saúde (SES) e de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), por meio da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

No total, as pesquisas receberão investimentos de cerca de R$ 1,2 milhão. A convocação foi aberta entre os dias 6 e 19 de abril e contou com 72 projetos submetidos. As propostas foram apresentadas por meio de formulários disponibilizados no site da Fapeg e foram avaliadas por um comitê científico instituído pela Fundação. Entre os critérios de seleção considerados pelos avaliadores estiveram os aspectos de inovação, parcerias propostas, alcance da pesquisa e mérito científico.

Em um segundo momento, os projetos recomendados pelo comitê científico foram validados pela Secretaria Estadual da Saúde para que fossem selecionados aqueles que atendessem as necessidades de Goiás. Por fim, os projetos aprovados passaram por um processo de adequação orçamentária para ajustarem ao orçamento destinado à convocação.

A convocação teve como objetivo identificar projetos em todas as áreas do conhecimento que pudessem contribuir de forma relevante para reduzir os impactos da pandemia de Covid-19 e facilitar o direcionamento de esforços e de recursos para a tomada de ações estratégicas em Goiás.

A lista dos 13 trabalhos selecionados pode ser conferida no site da Fapeg: http://www.fapeg.go.gov.br/