IPHAN conclui obra na Igreja Matriz de Trindade

A Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, conhecida como Santuário Velho, em Trindade (GO), acaba de ser restaurada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), vinculado ao Ministério do Turismo, com um investimento de R$ 826 mil do governo federal. A obra, executada nos últimos seis meses, contou com serviços de consolidação estrutural, com a substituição de suportes desgastados nas duas torres que compõem a Igreja, a imunização para combate a cupins e outros agentes biológicos e a pintura externa e interna do edifício. A intervenção teve como objetivo a preservação do templo, garantindo condições seguras de utilização por religiosos e devotos, bem como a proteção dos valores culturais do monumento.

