Aulas on-line na rede estadual vão até dia 30 de junho

A Secretaria de Estado da Saúde, publicou nota técnica que recomenda a prorrogação da interrupção das atividades presenciais em escolas até o dia 31 de julho como medida de enfrentamento à pandemia do coronavírus no estado. No mesmo sentido, o Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE) aprovou resolução determinando que o regime especial de aulas não presenciais e ou presenciais realizadas por meio de tecnologias seja estabelecido até o dia 30 de junho e definindo o mês de julho para as férias escolares do ano letivo de 2020.

Segundo a nota técnica da Saúde, a recomendação deverá ser reavaliada na segunda quinzena do mês de julho podendo ser alterada dependendo da situação epidemiológica da Covid-19 no estado. Até lá, o envolvimento dos professores, estudantes e servidores das escolas estaduais e da administração centralizada da Seduc terão deixado, registrada na história, a efetiva contribuição da Educação para dirimir os efeitos da pandemia em Goiás.

“Só ficamos três dias sem aula”, afirma a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, que destaca que a Secretaria tem implementado formas de atendimento com muito trabalho e compromisso de todos os envolvidos. “Somos responsáveis por meio milhão de alunos, mais de mil unidades escolares e estamos conseguindo, juntos, a continuidade dos estudos e da aprendizagem dos nossos estudantes, cada um em sua casa”, ressalta.

De acordo com a secretária, estão sendo adotadas estratégias e ferramentas que são aprimoradas a cada momento, com os estudantes tendo acesso ao material pedagógico (listas de exercícios e apostilas) e ao material complementar por canais remotos (portal de conteúdos, aulas ao vivo na TV Aberta) e por meio da entrega física, feita inclusive com a utilização do Transporte Escolar. “Estamos realizando um trabalho gigantesco com esse processo de aulas não presenciais para assegurar, com qualidade, a continuidade do desenvolvimento das atividades e do processo de ensino e aprendizagem para todos os alunos do Ensino Fundamental e Médio”, afirma Fátima Gavioli.

Calendário Escolar

A decisão do Governo Estadual de prorrogação do prazo de interrupção de atividades presenciais nas escolas, tem como base, entre outros, medidas para enfrentamento da emergência na saúde pública de importância internacional; a necessidade de preparar a rede de atenção à saúde para o aumento exponencial na demanda de serviços; o pedido da Organização Mundial de Saúde (OMS) para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia; e, uma nova nota técnica que atualiza a modelagem de expansão da Covid-19 em Goiás elaborada pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

“O trabalho na rede estadual realizado com ajustes, aprimoramentos, rigor e agilidade, acompanhamento minucioso e contato praticamente diário entre os gestores das escolas, os professores e a Seduc vai nos permitir, se Deus quiser, a conclusão do ano letivo de 2020 com a certeza de que fizemos o melhor em prol da vida dos goianos”, assegura a secretária Fátima Gavioli.