Mapa de Empresas traz informações sobre atividade produtiva do País

Uma ferramenta online e gratuita com dados precisos e atualizados sobre a atividade produtiva no País foi lançado pelo Governo Federal para ajudar empreendedores na hora de abrir um negócio, seja de qual for o setor. O Mapa de Empresas permite, por exemplo, verificar qual tipo de atividade está crescendo ou decaindo no Brasil, além de informar sobre o tempo médio para a abertura de um negócio, como explica o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel.

Antes de abrir uma empresa, você vai poder, por exemplo, descobrir em qual município leva menos tempo para abrir aquele seu negócio. Vai poder pesquisar, também, quais negócios similares ao seu já abriram em outros ou em seu município. A nova ferramenta vai facilitar e qualificar a tomada de decisão, para que o empreendedor possa ter um negócio de mais sucesso.”

Mapa de Empresas

O Mapa de Empresas possui informações atualizadas sobre empresas. Na prática, permite a análise de mercados, concorrência, clientes e fornecedores por tipo de atividade econômica dos empreendimentos. Ajuda também o gestor público a tomar decisões para desburocratizar e agilizar a abertura de empresas em seu estado ou município.

“O Brasil precisa melhorar sua posição no ranking Doing Business do Banco Mundial. Pra isso, precisamos reduzir o tempo de abertura de empresas no País”, disse Paulo Uebel. Esse ranking do Banco Mundial mede a facilidade de uma nação fazer negócios. Avalia, por exemplo, o impacto das leis e da burocracia no funcionamento das empresas.

Segundo o secretário Especial de Desburocratiza – ção, Gestão e Governo Digital, uma das metas do Governo Federal é estar entre os 50 países mais fáceis de se fazer negócio dentro dos critérios do Banco Mundial.

“O Mapa de Empresas vai ajudar justamente nisso. Com ele, podemos monitorar quais estados abrem de forma mais rápida ou mais lenta, quais cidades abrem as empresas em menos tempo. Aí, vamos poder ajudar esses estados e municípios a aper feiçoarem seus trabalhos e, com isso, gerar melhores resultados para o País.”

Acesso

Para ter acesso à ferramenta, é só entrar no Mapa de Empresas, do portal Gov.br. O Mapa foi criado pela Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Mapa de Empresas: saldo 2020

De acordo com a ferramenta, o Brasil tem quase 18,3 milhões (18.296.851) de empresas ativas. Foram abertas, no primeiro trimestre do ano, 846.957 empresas; e fechadas 292.378. O tempo médio para a abertura de um negócio aqui foi de três dias e 19 horas. Uma redução em relação ao ano passado, quando a média nacional estava em quatro dias e 10 horas.

No primeiro trimestre deste ano, as atividades de maior crescimento no País foram, nesta ordem: cabeleireiros, manicure e pedicure; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; promoção de vendas; e obras de alvenaria.

A exploração dos dados nos painéis da ferramenta utiliza filtros por ano, mês, região, unidade da federação, município, natureza jurídica e atividade econômica.