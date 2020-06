5 canais do YouTube que ajudam a cuidar das finanças

Já faz algum tempo que a internet se tornou um novo canal para compartilhar conhecimento e ensinar, no modo online, através de vídeos, e-books e áudios. Diversos especialistas estão vindo a público ensinar sobre os mais variados assuntos, inclusive administração financeira pessoal. Organizar a vida financeira, sair do vermelho, pagar as contas em dia, administrar melhor as finanças pessoais, são alguns dos temas mais frequentes.

De acordo com a Simplic (https:// www.simplic.com.br/) – fintech de crédito online – a educação financeira contribui para o desenvolvimento pessoal, uma vez que gera comprometimento e responsabilidade em quem está disposto a melhora de vida. Aprender a se organizar pode ser fácil e divertido, mas requer disciplina. A empresa listou 5 canais – que estão a disposição gratuitamente no YouTube – para ajudar quem precisa saber mais sobre finanças pessoais. (Mariah Freitas -Agência NoAr)

Me poupe

O canal criado por Nathalia Arcuri em 2015 é um dos maiores sobre finanças pessoais, conta hoje com quase 5 milhões de inscritos. Com muito humor, ela dá dicas sobre como adquirir novos hábitos, gastar menos, sair do vermelho, empreender, gerar renda extra e mais. É possível assistir vídeos novos todas às segundas e quintas, às 12h.

EconoMirna

O canal da educadora financeira Mirna Borges, traz conteúdos sobre como ter controle financeiro, diminuir despesas pessoais, poupar, deixar as dívidas para trás e outros assuntos importantes. Na seção de vídeos é possível escolher o tema que deseja aprender no momento e já deixar na lista aqueles que chamam a atenção. Quase todos os dias tem novidade para quem quer aprender de forma simples, descomplicada e divertida.

Clube do Valor

Criado em 2015, o canal conta com mais de 517 mil inscritos e tem Ramiro Oliveira como apresentador principal dos vídeos. Por lá ele compartilha tudo o que já aprendeu e continua aprendendo sobre investimentos, empreendedorismo e finanças pessoais. Em um dos vídeos, Ramiro fala sobre a importância de educar financeiramente os filhos desde cedo para que as próximas gerações tenham consciência financeira.

Cléber Miranda – Educação Financeira

Neste canal de Educação Financeira, é possível aprender sobre como se livrar das dívidas, limpar o nome, ter dicas de investimentos, finanças para mulheres, Coaching Financeiro e análise econômica. Além disso, é possível aprender sobre como construir patrimônio, fazer o dinheiro trabalhar sozinho, aprender a usar melhor o cartão de crédito, entre outros assuntos. Toda semana o canal conta com um vídeo novo.

O Primo Rico

Para quem deseja aprender sobre investimento o canal pode ajudar. Criado por Thiago Nigro, os vídeos tem o objetivo de ensinar pessoas a mudar a situação financeira através de investimentos para viver com qualidade. Segundo ele, é possível se tornar o primo rico da família e se aposentar mais cedo, sem depender da previdência social. O canal – que é sucesso no YouTube – conta com pelo menos um vídeo novo toda semanada família e se aposentar mais cedo, sem depender da previdência social. O canal – que é sucesso no YouTube – conta com pelo menos um vídeo novo toda semana.