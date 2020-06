SME lança teleatendimento de mediação de conflitos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), disponibiliza teleatendimento de mediação de conflitos para as famílias dos alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa faz parte das ações da gestão municipal no enfrentamento à pandemia da Covid-19, na qual está inclusa o período de quarentena e a suspensão das aulas presenciais nas instituições municipais.

O objetivo do teleatendimento é contribuir com sugestões, ações e alternativas que possam possibilitar um convívio familiar harmônico neste período. De acordo com Clédia Maria, responsável pela Comissão de Mediação Educacional da SME, as relações interpessoais dos membros das famílias podem ficar abaladas neste contexto atual.

“Com o passar do tempo, a tolerância vai diminuindo, a comunicação fica comprometida, tornando as relações interpessoais difíceis. As pessoas passam a se ofender com maior facilidade, surgindo assim necessidade de buscar um diálogo compassivo, onde todos possam sentir-se seguros e confiantes, nesse momento em que precisamos de atenção e acolhimento”, ressalta.

Os pais, irmãos, os próprios alunos e familiares em geral que quiserem fazer uso do serviço, basta ligar nos números 99239-5041 e 993847726, das 8h às 18h.