Oscar Niemeyer é iluminado de roxo para destacar combate à violência contra idosos

O Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) está iluminado na cor roxa desde a noite do dia 9 para lembrar o Dia Mundial de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa. Comemorado no próximo dia 15, a data foi declarada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa como um marco do calendário para reafirmar a necessidade de combater a violência contra os idosos. A iluminação é uma ação do governo de Goiás, por meio da por meio da parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds)e o Centro Cultural.

Em alusão à data, monumentos e órgãos públicos são iluminados com a cor roxa para chamar atenção para violência contra a terceira idade. O principal objetivo do dia é mobilizar a sociedade para protestar contra todas as formas de abuso, negligência e violência contra os idosos, seja ela física, psicológica e financeira, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Lúcia Vânia. “Nossa missão é apoiar e proteger nossos idosos”, disse.

Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH) mostram o crescimento de 13% nas denúncias de violência contra os idosos em 2018, em comparação com dados do ano anterior. Ainda segundo o Ministério, a maioria dos casos (85,6%) foram registrados dentro das residências das vítimas, quase metade pelos próprios filhos. “Precisamos concentrar nossos esforços contra todas as formas de violência contra os idosos. Essa é uma ação que mostra para toda a sociedade que o idoso deve ser acolhido e respeitado para viver com qualidade de vida e dignidade”, destaca Lúcia Vânia.