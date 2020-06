Prefeitura publica edital para asfaltar mais três bairros

A Prefeitura de Goiânia publicou edital de concorrência pública, na modalidade pregão, do tipo menor preço, para contratar empresas para executar a pavimentação dos bairros Jardim Novo Petrópolis, Village Casa Grande e Residencial José Viandelli. O edital está disponível no site da Prefeitura e a abertura será no dia 26 de junho de 2020, às 9 horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais. gov.br, do Portal de Compras do Governo Federal.

O valor total da licitação é de R$ 11.675.735,15 e, de acordo com o edital, a empresa vencedora da licitação será responsável pela execução de terraplenagem, pavimentação, sinalização, galerias de águas pluviais e bacia de detenção nos três setores. Os recursos são do tesouro municipal.

Foi publicado também o edital para a retomada da pavimentação no Residencial Jardim do Cerrado I e Jardim do Cerrado II. A obra foi abandonada pela empresa vencedora da licitação anterior e a Prefeitura está relicitando as obras. A concorrência é na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço e será aberta no dia 25 de junho, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, do Portal de Compras do Governo Federal.

Nos dois setores serão executadas a terraplanagem, pavimentação, galerias, bacias, lançamento, dissipador de energia e calçadas. A licitação está orçada em R$ 7.334.941,49 e a empresa vencedora terá prazo de 210 dias para concluir os serviços.