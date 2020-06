Rápidas | A APP Covid-19

A Câmara dos Deputados trabalha em uma ferramenta para aumentar a transparência dos dados em relação a Covid-19. A ferramenta trará números diários e consolidados de casos nacionais e estaduais. Vai informar ao cidadão sobre os recursos federais que foram repassados às suas localidades. O cidadão também poderá denunciar casos de falta de atendimento, compra indevida ou falta de recebimento de materiais. “Trata-se de uma ferramenta de transparência que agregará dados de prestação de contas e cria um canal da sociedade com o Congresso com a finalidade de exercemos nosso papel fiscalizatório, principalmente neste momento de distanciamento social”, explica o deputado federal Francisco Jr (PSD-GO), relator da Comissão Mista da casa.

CCJ aprova anulação de suspensão de temporários

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia, aprovou, em reunião remota, decreto de autoria da vereadora Dra. Cristina (PL) que susta decisão do prefeito de suspender os contratos temporários de quase 4 mil servidores da Educação. A decisão da Prefeitura de Goiânia visava reduzir as despesas com a folha de pagamento, devido aos prejuízos na arrecadação, provocados pela pandemia do coronavírus.

Pré-candidato à Prefeitura de Goiânia

O deputado Francisco Júnior é pré-candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSD. Assim como o exsenador Wilder Morais, précandidato pelo PSC, também procurou o bloco formado pelo Avante/PMN/PRTB e PV em busca de apoio. Representantes dos quatro partidos estão na mira de outros partidos, como o MDB.

Morre ex-deputada federal Nair Lobo

A ex-deputada federal Nair Xavier Lobo morreu esta semana, vítima de câncer. Em nota oficial, o MDB disse que está de luto e lembrou que Nair, que representou Goiás na Câmara dos Deputados entre 1995 e 2003, teve, entre as suas muitas lutas, ajudar a acabar com o monopólio estatal nos setores das telecomunicações, petróleo e gás no Brasil. Também marcou a sua trajetória profissional na área social, exercendo funções importantes na Legião Brasileira de Assistência e no então Conselho do Bem-Estar Social do Estado, na década de 90. “Foi inspiração para que mais mulheres desempenhassem papel relevante na política goiana e brasileira”.

Dificuldade na reeleição

Analisando que dos 181 prefeitos aptos a reeleição em Goiás, pesquisa divulgada pelo presidente da Associação Goiana dos Municípios, Paulo Sérgio de Rezende, mostra que as principais dificuldades eleitorais enfrentadas por eles são os desgastes adquiridos no combate ao coronavírus nos municípios, a situação financeira das prefeituras, cada dia mais comprometida, e a desaceleração da economia. Junte-se a estes fatores, a falta de vontade política do governo federal em socorrer estados e municípios.

Mulheres de Força no cenário político

A Sensei Juliana Braga, primeira goiana campeã mundial de Karatê, é pré-candidata a vereadora por Goiânia. Juliana vem lutando pelos direitos das mulheres tanto na área do esporte como fora dela. A karateca é também bastante atuante nas causas sociais, desenvolvendo um trabalho com pessoas carentes, em situação de rua e animais abandonados.