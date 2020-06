Dica de Leitura

A poesia da carioca Hannah Cavalcanti é marcada pela crítica social. Junto ao contexto sócio-político, as inquietações existenciais da escritora sacodem o leitor e o convoca à construção de um novo mundo. Em Travessia Perene, Hannah revela um estilo marcante e denso de referências ao misturar espiritualidade e política social sem embaraços. O ritmo é surpreendente entre os mais variados temas. Viabilizado em 2018 pelo extinto Ministério da Cultura e lançado pela Editora Multifoco, Travessia Perene é, por si só, o registro das transformações políticas brasileiras que impactam a cultura da nação: em um gesto heroico, funcionários do departamento do livro conseguiram depositar a premiação para a escritora 15 dias antes da mudança presidencial. Ao contrário, com extinção do ministério, Hannah nunca teria recebido o prêmio. Destinada ao brasileiro que vê na arte uma ferramenta de expressão a favor da liberdade, Travessia Perene é instrumento de luta para o brasileiro engajado contra à repressão da cultura brasileira. O livro está disponível no link de venda https://bit.ly/2ZBnEsY

