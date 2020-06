Ebooks gratuitos descomplicam ‘juridiquês’ e esclarecem dúvidas sobre divórcio, guarda dos filhos e partilha de bens

Estamos passando por um dos momentos mais críticos da história recente da humanidade devido à pandemia de Covid-19. Por conta disso, serviços foram interrompidos, escolas têm ministrado aulas à distância e as famílias têm sido obrigadas a conviver muito mais intensamente. Não é coincidência, portanto, que questões relacionadas ao Direito de Família, como separação, guarda dos filhos e partilha de bens tenham entrado na lista de preocupações de muitas pessoas neste momento.

Para ajudar a esclarecer sobre itens relacionados a divórcio e família neste período em que nem todos conseguem ter acesso a advogados devido ao isolamento, Debora Ghelman, advogada especialista em Direito Humanizado nas áreas de Família e Sucessões, decidiu lançar uma série de e-books temáticos. Deixando de lado o ‘juridiquês’ com seus termos rebuscados e difíceis de compreender, Debora desenvolveu três publicações em parceria com a advogada Bianca Lemos e as disponibilizou gratuitamente.

Com linguagem simples e descomplicada, os livros lançados sequencialmente têm os seguintes títulos: ‘Como Fazer um Divórcio Humanizado’, ‘Impactos do coronavírus no Direito de Família e Sucessões’ e ‘Partilha de Bens – Tudo o que Você Precisa Saber em Caso de Divórcio e Dissolução de União Estável’. As publicações explicam sobre guarda e convivência na quarentena, abandono afetivo, alienação parental e coronavírus, pensão alimentícia, o impacto do coronavírus na vida dos idosos, diferenças entre divórcio judicial e divórcio extrajudicial, mudança de nome, partilha, regimes de bens, documentos para partilha, entre outros assuntos.

“O confinamento forçado está intensificando os conflitos e acelerando os pedidos de divórcio, principalmente de pessoas cujos relacionamentos já estavam em crise antes da pandemia. Por conta da pandemia, ainda há dificuldade em se reunir presencialmente com os advogados e até de despachar pessoalmente com os juízes. Muitas pessoas precisam da ajuda de especialistas apenas para tirar dúvidas e esclarecer questões pontuais e por isso decidi criar estes conteúdos”, diz a advogada.

Para ler o livro, basta acessar o site www.deboraghelman.com.br ou o Instagram @deboraghelman_adv e fazer o download.