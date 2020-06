Escolas realizam Festa Junina em sistema Drive-Thru

Os riscos de contaminação pelo coronavírus produziram o cancelamento das aulas presenciais e também da mais importante comemoração desta época do ano: as Festas Juninas que homenageiam São João, São Pedro e Santo Antônio. Mas as escolas da Rede Municipal de Aparecida, impedidas de realizarem os festejos diante do quadro pandêmico, vêm encontrando soluções criativas para não deixarem a tradição passar despercebida.

A Escola Municipal Amélia Cândida Brasil, do Bairro Cardoso I, foi a primeira a promover a comemoração e realizou no último dia 10, o Arraiá Drive-Thru. Os alunos acompanhados dos seus pais foram atendidos dentro de seus respectivos veículos e receberam um kit junino com alimentos típicos da festa tradicional.

“Com essa pandemia tivemos que reinventar. Respeitando todos os protocolos sanitários estabelecidos pelos órgãos de saúde, entregamos o kit junino para cada aluno nosso, que recebeu também um bilhete escrito pelo professor de cada turma, pois, nossa intenção em realizar esse evento é manter viva a tradição e oportunizar que professores e alunos matem um pouco das saudades entre si”, destacou a diretora da unidade escolar, professora Magna Almeida, que tem em sua unidade educacional 411 alunos distribuídos em 16 turmas.

Lucas Alves, fez questão de levar a filha Ana Luísa para participar do festejo junino. “Ela ficou muito empolgada quando recebeu o convite no grupo de whatsapp da escola. Infelizmente não tem como comemorar da forma tradicional com festas, mas essa iniciativa deu para animar a gente”, disse. A comemoração contou ainda com a presença da Guarda Civil Municipal (GCM) que resguardou a ordem durante o evento e com agentes da Secretaria Municipal de Trânsito de Aparecida (SMTA), que fizeram o controle da movimentação no local.

Próximas comemorações

Outra unidade a adotar o sistema Drive-Thru para a comemoração junina deste ano é a Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo (Rua Notre Dame, Village Garavelo). Marcada para acontecer no dia 19, as famílias poderão passar pelo local a partir das 16 horas para que as crianças da escola recebam uma lembrancinha feita por seus respectivos professores e para comprar as comidas típicas pelo sistema Drive-Thru. A escola oferecerá ainda a opção para as famílias será a compra do alimento também pelo sistema delivery.

A Escola Municipal Da Paz (Rua Nápoli, Jardim Florença), por sua vez, promoverá o seu Arraiá Da Paz 2020, um conjunto de ações para comemorar o período junino. A primeira delas, de acordo com a diretora da unidade, professora Ronice Maria de Oliveira Borges, é solicitar que as crianças encaminhem para a escola fotos tiradas em trajes caipiras em momentos de descontração no ambiente familiar.

As fotos serão publicadas em redes sociais e farão parte de um vídeo que a unidade pretende elaborar. O ponto elevado do evento será a realização do Drive-thru, marcado para acontecer a partir das 16 horas do dia 20.