GoiásFomento: crédito para colocar energia solar em casa

A GoiásFomento está lançando uma nova modalidade de crédito destinada para pessoas físicas, operacionalizada com recursos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste. Trata-se do FCO Financiamento de Mini e Microgeração de Energia Elétrica, destinado à aquisição de sistemas de geração de energia por fontes renováveis, principalmente a solar fotovoltaica, a serem instalados em residências.

Por meio dessa linha de crédito, a Agência de Fomento vai financiar o sistema de geração de energia solar fotovoltaica, todos os equipamentos e instalações, com limite de R$ 100 mil por tomador. A taxa de juros é pós-fixada, de acordo com as normas do FCO. A modalidade de financiamento foi criada pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), dentro do programa do FCO. Ela é destinada a fomentar o setor de geração de energia solar fotovoltaica, do ponto de vista da demanda, por isso é destinada a pessoas físicas.

A documentação necessária é a normalmente apresentada por pessoas físicas em financiamentos da GoiásFomento. Além dela, a instituição financeira vai exigir cópias das contas de consumo de energia elétrica dos últimos 12 meses, e o orçamento e projeto/estudo de viabilidade técnica e econômica da instalação/equipamentos a serem financiados, apresentados pelo fornecedor que se pretende contratar. O atendimento da GoiásFomento está sendo realizado pelo telefone (62) 3216-4900, no horário das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira; ou pelo e-mail atendimento@goiasfomento.com.