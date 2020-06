NetEscola alcança três milhões de acessos

A implantação do regime de aulas não presenciais na rede estadual de ensino, em um período de tempo extremamente curto, representou um grande desafio para o Governo de Goiás e exigiu dedicação, criatividade e inovação por parte da equipe da Secretaria de Educação do Estado.

Entre as muitas ações adotadas para garantir que os alunos não tivessem a sua rotina de estudos interrompida por conta das medidas que recomendam o isolamento social, está o portal NetEscola. Lançado no dia 3 de abril, a ferramenta digital tem sido uma importante aliada no dia a dia de professores e estudantes.

Em apenas dois meses no ar foram registrados mais de 3 milhões de acessos. Uma média de 4.584 por dia, segundo informa o superintendente de Tecnologia da Seduc, Pedro Aurélio Guzman de Figueiredo. “No dia 25 de maio, entretanto, batemos um recorde, com 26.327 acessos”. E como é de livre acesso, o portal tem ajudado não apenas os alunos da rede estadual, mas também das redes privada e municipal de todo o Estado. Há informações, inclusive, de alunos que já concluíram o Ensino Médio, porém acessam as páginas em busca de conteúdos, dicas e sugestões como uma preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

Os conteúdos mais buscados são os de Estudo Orientado, direcionados aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Já os principais acessos são de Goiânia, Brasília, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Águas Lindas de Goiás, Catalão, Luziânia e Goianésia. O NetEscola levou uma semana para ficar pronto, contando a sua idealização e a sua finalização.

Além do grande volume de conteúdos, divididos por série e nível de ensino, outro aspecto que chama a atenção no NetEscola é a praticidade tanto na atualização do material didático quanto no acesso. Pedro Aurélio frisa que essa particularidade foi pensada de forma estratégica com o intuito de facilitar o manuseio por parte de alunos, pais de alunos, professores e qualquer outra pessoa que buscasse pelo portal.