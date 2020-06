Quintal da Cultura Conta Histórias da Quarentena – Vidas Pretas Importam

Na quarta-feira, dia 17, a live do Quintal da Cultura irá falar sobre Vidas Pretas Importam e contará com a presença de Mc Soffia (foto), 16 anos, cantora e compositora, nascida e criada na periferia de São Paulo, que tem o rap como “música de força e resistência”; Kiusam de Oliveira, professora, escritora e contadora de história; e a Família Quilombo, digital influencer, que fala sobre afetividade, criação de filhos e relações familiares a partir de sua experiência de família preta na diáspora. O evento acontece a partir das 17 horas, no Facebook e no canal oficial do programa no YouTube.

Relacionado