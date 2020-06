Cultura Live com Frejat

Na sexta-feira, dia 19, a Cultura Live – versão digital do programa Cultura Livre, da TV Cultura – traz o cantor e compositor brasileiro Frejat. O artista, dono de uma longa e bem sucedida carreira musical, é amplamente reconhecido por sua passagem pela banda Barão Vermelho, ao lado de Cazuza. Responsável por composições que fizeram – e ainda fazem – parte da trilha sonora de muitos brasileiros, como Ideologia e Todo Amor que Houver Nessa Vida, Frejat conversa com Roberta Martinelli e apresenta algumas canções de seu repertório. A transmissão ao vivo acontece a partir das 17 horas, no Instagram oficial do programa.

