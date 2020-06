Boletim | Brasil tem mais de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus

Segundo um boletim extra do levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, o Brasil chegou a 1 milhão de casos de coronavírus na tarde desta sexta-feira, 19.

Até as 14h, os dados levantados mostram que no país 1.009.699 casos foram confirmados e 48.427 mortes foram registradas pelas secretarias estaduais de Saúde.

Ao analisar os dados, o Norte apresenta tendência decrescente, mas Centro-Oeste está com curva em ascensão. Vírus está se espalhando no interior do país e dá sinais de ‘platô’ em metrópoles do Sudeste.

Covid-19 em Goiás

Nesta sexta-feira, 19, com as atualizações dos boletins epidemiológicos das prefeituras de Goiás, os casos confirmados de Covid-19 subiram para 14.190. A SES já descartou 22.373 casos da doença.

A SES confirmou que há 281 óbitos e 34 suspeitos em investigação. Até o momento, 356 óbitos foram descartados.