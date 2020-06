São João em Outubro?

Uma das maiores festas populares do país e a maior do Nordeste, são as comemorações de São João que ocorrem entre os meses de junho e julho, eventos que movimentam a economia de várias cidades durante dias. Mas a realidade neste ano será bem diferente diante do momento em que o país vê seus números de infectados e mortos crescendo devido a epidemia do coronavírus.

Considerado o maior São João do Mundo, a festa que acontece em Campinas Grande na Paraíba recebe mais de 2,5 milhões de pessoas e movimenta cerca de R$ 250 milhões na economia local estava prevista para acontecer entre os dias 05 de junho a 05 de julho, mas foi adiada para os dias 09 de outubro a 08 de novembro. Outra grande Festa Junina é a de Caruaru em Pernambuco, a prefeitura da cidade ainda não informou se irá adiar ou cancelar o evento.

Artistas, comerciantes, as redes turística e hoteleira, entre outros segmentos dos municípios continuam com dificuldades para implementar estratégias diante do avanço e falta de vacina para a doença. Em comunicado, os prefeitos de todas as cidades que promovem o evento, disseram que o momento é de concentrar esforços em salvar vidas, e contar com pessoal para o enfrentamento da pandemia.