Comunicadores goianos lançam podcast com conteúdo inovador para cinéfilos

Grupo de jornalistas goianos lança podcast focado em análises e debates sobre cinema, séries e universo nerd. Disponível no Spotify e Deezer, o MovieCast possui uma linguagem simples que atende quem já possui familiaridade com a cena cinematográfica e aqueles que querem entender mais esses assuntos.

Cada episódio tem duração de 30 a 40 minutos e vai ar às sextas-feiras, pela manhã. Toda semana, especialistas de diferentes áreas, com mediação jornalística, debatem temas importantes que estão por trás das telas, como machismo, feminismo, política e até economia. Sem contar as dicas de filmes e séries do momento.

O elenco é formado pelos jornalistas Blender Barbosa, Kamilla Oliveira, Joyce Cristina, Francielle Carvalho e Murilo Almeida. A equipe ainda é formada por Juliana Parize, Daniel Max, Jesus Galvão, Jaqueline Costa e Guilherme Carvalho.

Primeiro episódio

Em comemoração ao Dia Nacional do Cinema, o primeiro episódio estreou na sexta-feira, 19, e promove um bate-papo sobre racismo no cinema. O lançamento conta com a participação da cineasta Larissa Fernandes, da cientista social Gessyca Rocha e da ativista do Movimento Negro e historiadora Lavínia Mendes. Mulheres negras que apresentam suas perspectivas de raça e preconceito na indústria audiovisual. Confira o trailer pelo link: www.open.spotify.com/show/5pdQp1ZVGT5h5ovq2q5In8

Esta semana, na sexta, o tema é a briga entre os universos Marvel e DC. Prestigie o trabalho do jornalismo goiano.