Morre jornalista Cézar Marques, ex-repórter da Tribuna

Faleceu nesta segunda-feira, 22, vítima de um enfarte fulminante, o jornalista Cézar Aparecido Marques. Por mais de uma década, Cézar foi repórter do Jornal Tribuna do Planalto e do Jornal da Segunda.

Também radialista, ele fazia a cobertura dos municípios no Caderno Comunidades, que chegou a ter sucursais em todas as regiões do Estado. Cézar acabou abraçando a causa municipalista, sempre entrevistando prefeitos e relatando as dificuldades dos municípios. Quando repórter, cobriu todas as marchas dos prefeitos a Brasília, reivindicando um novo pacto federativo.

Ele faleceu em casa. A família chegou a chamar o Samu, que tentou reanimá-lo. Ele deixa a irmã e uma sobrinha, com as quais morava.