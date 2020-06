Rápidas | Adriana Accorsi é escolhida pelo PT como pré-candidata a Prefeitura de Goiânia

A deputada estadual Adriana Accorsi foi escolhida esta semana como pré-candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Goiânia. Aclamada pela maioria dos partidários, segue forte para a disputa. Vai trabalhar para fazer de Goiânia uma cidade mais humanizada, priorizando o ser humano, algo que considera ser necessário no cenário pós-pandemia de coronavírus. Tem se concentrado em reuniões virtuais com o debate de diferentes temas pelas redes sociais. Na reunião virtual que a escolheu para a disputa majoritária, a chapa de pré-candidatos a vereadores também foi fechada. Serão 54 na disputa à Câmara Municipal. Entre estes, oito mulheres.

Vereador anuncia em sessão remota que está com Covid-19

O Vereador Cabo Senna anunciou na sessão remota de quarta-feira, 17, da Câmara Municipal de Goiânia, que ele e a esposa estão com covid-19 e que um irmão está com internado com a doença em uma UTI humanizada. O exame dele feito uma semana antes na Câmara Municipal foi negativo. Dias depois sentiu os sintomas e procurou o Cais da Vila Nova, mas não tinha mais testes na unidade. “Estamos com todos os sintomas. Perdi o olfato, o paladar, a febre já passou… Estamos isolados em casa”. O vereador pedia responsabilidade dos colegas quanto ao posicionamento de flexibilização das atividades na capital. Vale lembrar que 95 pessoas, entre vereadores e servidores da Câmara, foram diagnosticados com Covid-19.

Sai mais um ministro de Bolsonaro

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, deixou o Ministério da Educação na quinta-feira. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, sem justificativa para que fosse adotada, faz deixar de valer a determinação que obrigava instituições federais de ensino superior a apresentarem um plano para a “inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação (mestrado, mestrado profissional e doutorado), como políticas de ações afirmativas”.

Ruth Lopes é pré-candidata a prefeita de Senador Canedo

Tem peça nova na política de Senador Canedo. A cidade que tem uma das maiores arrecadações de Goiás, por causa das distribuidoras de petróleo, sempre viveu uma política de cartas marcadas. Apenas dois grupos se alternavam no poder, ou então era alguém indicado por um dos grupos. Agora parece começar um novo momento na história da cidade. O município nunca teve sequer uma candidata mulher a prefeitura, mesmo que a maioria do eleitorado seja de mulheres. Ruth Lopes, empresária bem sucedida no ramo de petróleo, foi convidada por alguns partidos para enfrentar a disputa, relutou, mas agora bateu o martelo. É pré-candidata à Prefeitura de Senador Canedo pelo PP. Coloca sua história e experiência administrativa a disposição do povo canedense.

Proposta de repactuar empréstimos aprovada na CCJ

CCJ da Câmara Municipal de Goiânia aprovou projeto de lei do vereador Gustavo Cruvinel (MDB) e mais três parlamentares, que prevê a repactuação de empréstimos consignados tomados por servidores, aposentados e pensionistas do município de Goiânia. Segundo a proposta, o tomador do empréstimo deverá formalizar sua intenção para obter a prorrogação dos compromissos. Segundo Cruvinel, a medida visa dar uma melhor condição a essas pessoas para enfrentar a pandemia da Covid-19. Lucas Kitão (PSL), Romário Policarpo (Patriotas) e Sabrina Garcez (PSD) também assinam a iniciativa.