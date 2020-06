Turismo volta a partir de julho

A prefeitura de Caldas Novas liberou, através de decreto, a reabertura de hotéis, pousadas e pensões com ou sem parques aquáticos e piscinas, a partir do dia 1º de julho, desde que adotadas as Normas Sanitárias para o enfrentamento do COVID-19, obedecendo rigorosamente ao Protocolo para retomada de atividades turísticas, expedido pela Vigilância Sanitária do Município de Caldas Novas, que é parte integrante deste Decreto.

O funcionamento das atividades deverá respeitar ao limite de 50% (cinquenta por cento), do número da capacidade de unidades de hospedagem. As áreas de alimentação e restaurantes deverão obedecer a regras com distanciamento de pessoas, fornecimento de álcool em gel, higienização de ambientes, comunicação, treinamento e monitoramento de funcionários e utilização de máscara de proteção individual.

Autoriza ainda a utilização das piscinas e parques aquáticos, respeitando todas as normas contidas no Protocolo para retomada de atividades turísticas. O empresário, neste caso, deve encaminhar documento escrito informando a capacidade física de hospedagem e utilização de piscinas e parques aquáticos, para a definição dos percentuais e a consequente emissão do Termo de Compromisso (Alvará COVID) junto a Vigilância Sanitária.

Os parques aquáticos e clubes não localizados em hotéis, pousadas, pensões, condo-hotéis e condomínios residenciais ficam autorizados a reabrir a partir do dia 10 de julho, desde que adotadas as Normas Sanitárias para o enfrentamento do COVID-19, obedecendo rigorosamente ao Protocolo para retomada de atividades turísticas, expedido pela Vigilância Sanitária do Município de Caldas Novas, devendo respeitar ao limite de 50% (cinquenta por cento), do número da capacidade de unidades de hospedagem.