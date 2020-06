Governo de Goiás faz testagem em massa nos servidores das forças de segurança

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSPGO), está realizando teste da Covid-19 em todos os servidores que compõem as forças de segurança. No total, serão realizados cerca de 24.200 exames. A previsão é de que até nesta terça-feira, 23, mais de 9 mil pessoas sejam testadas. Por ser uma área estratégica e atuante nas ações de combate ao coronavírus, a tropa está tendo as mesmas prioridades de acesso a Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e aos testes da doença. “As forças de segurança de Goiás devem ter as mesmas prioridades que os servidores da saúde, por também atuar na linha de frente no combate ao novo coronavírus”, disse o governador Ronaldo Caiado durante videoconferência com a cúpula da Segurança Pública e a Secretaria Estadual de Saúde.

Os exames começaram a ser realizados na última semana. Está sendo seguido um calendário elaborado em conjunto com as corporações e instituições que compõem a SSPGO. A triagem vai servir para uma análise mais complexa sobre a contaminação pelo Sars-Cov-2. Todos os servidores testados responderam, antes de ter o material coletado, um questionário sobre seus comportamentos em relação aos protocolos de saúde (como uso de máscaras e a higienização das mãos) e patologias que compõem o grupo de risco de complicação pela doença. A previsão é de que até a próxima semana a testagem em massa seja concluída.

Os testes estão sendo realizados pelos próprios servidores da pasta, que possuem habilitação na área da saúde e autorização para realizar o procedimento. A metodologia que está sendo aplicada é a de sorologia, quando são coletadas amostras sanguíneas com o objetivo de identificar se o servidor já foi ou se está infectado pela doença. Nessa modalidade de exame é possível avaliar a presença dos anticorpos para o vírus, o que define que a pessoa já teve contato com o Sars-Cov-2.

Casos confirmados

De acordo com a última atualização, realizada neste domingo (21/06), 470 servidores da Secretaria de Segurança Pública, entre todas as corporações e instituições, estão de quarentena. Nesse total, estão incluídos os servidores que testaram positivo e aqueles que estão sob suspeita de contaminação. Até o momento foram registrados dois óbitos por Covid-19.