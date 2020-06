Governo de Goiás publica o primeiro Código de Ética e Conduta do Ipasgo

O primeiro Código de Ética e Conduta do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) foi divulgado pelo Governo de Goiás. A iniciativa inédita oferece um conjunto de normas e princípios para as relações com usuários, colaboradores, fornecedores, órgãos de controle e fiscalização.

O lançamento do Código de Ética e Conduta segue as determinações do governador Ronaldo Caiado para que as diretrizes do Programa de Compliance Público sejam implantadas em todos os órgãos. Dentro do Ipasgo, as ações do PCP estão avançadas. As ações de gestão de risco, controle interno e transparência do órgão foram destaque na avaliação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), em 54 órgãos públicos. No ranking dos Controles Internos dos Órgãos e Entidades, o nível de maturidade em gestão de risco do plano de assistência atingiu o índice de 95,4%, ficando em segundo lugar geral.

O presidente do Ipasgo, Silvio Fernandes, afirma que, com o Código de Ética e Conduta, a gestão reforça as medidas de prevenção de fraudes, de combate a assédios, preconceito e discriminação, fortalecendo os princípios da administração pública em consonância com os direitos humanos. “Prestar um serviço de qualidade, justo e legal é um compromisso desta gestão do Ipasgo, que trabalha com valores éticos, respeito e equilíbrio”.

O Código de Ética e Conduta do Ipasgo está disponível para consulta e download no site: www.ipasgo.go.gov.br. Para o presidente do órgão, esse novo instrumento é de extrema importância para orientar a conduta dos colaboradores, prestadores de serviços, usuários e ampliar a transparência dos atos públicos.